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Alişan'a sürpriz gelin adayı

25 Nisan 2017 Salı, 09:33:50

  • 1 Alişan'a sürpriz gelin adayı
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    Esra Erol, son dönemde sık sık evlenmek istediğini dile getiren yakın arkadaşı Alişan’ı kardeşi Eda ile tanıştırdı.

  • 2 Alişan'a sürpriz gelin adayı
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    Çift, geçen akşam birlikte Galatasaray-Fenerbahçe maçını izledi. Alişan, o geceden fotoğrafları sosyal medyadan Eda Erol’un yüzünü saklayarak paylaştı.

  • 3 Alişan'a sürpriz gelin adayı
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    Ece Erken iki hafta önce bu ilişkiyi işaret ederek “Esra (Erol) ve ben duruma el attık. Evlilik yolunda adımlar atılıyor. Aileler de tanıştı. Yakında kız isteyeceğiz” demişti.

  • 4 Alişan'a sürpriz gelin adayı
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    Alişan konuyla ilgili “Ne diyeyim gizli kalmıyor hiçbir şey” derken Eda Erol ise “Haber doğrudur” demekle yetindi. (Posta)

  • 5 Alişan'a sürpriz gelin adayı
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