Ünlü sanatçı İbrahim Erkal'ın son durumu sosyal medya hesabı üzerinden duyuruldu. 13 Nisan'da evinin otoparkında düşerek beyin kanaması geçiren ve ardından kaldırıldığı hastanede ameliyat edilen İbrahim Erkal'ın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

İbrahim Erkal'ın beyninde oluşan ödemin geriye gitmediği kalbinin çalışmasına rağmen makineye bağlı olarak tedavisinin sürdüğü yönünde haberler kulaktan kulağa yayılmaya başladı. Sanatçının sağlık durumu hakkında resmi Facebook sayfasında yapılan açıklamada ise "İbrahim Erkal'ın durumunda değişiklik yok. Sizden ricamız sosyal medyadaki asılsız haberlere itibar etmeyin. Çünkü sizler gibi bizler de ailesi de üzülüyor" denildi.

İBRAHİM ERKAL'A NE OLMUŞTU?

İbrahim Erkal, Maltepe Başıbüyük’te bulunan evinin otoparkında baygın halde bulunmuş, yaklaşık 1.5 saat sonra bulunan ünlü sanatçının beyin kanaması geçirdiği anlaşılmıştı. Ünlü sanatçının tedavi gördüğü hastaneden yapılan ilk açıklamada şu bilgiler verilmişti: Beyin kanaması ön tanısı ile hastaneye getirilen evinin otoparkında düşmüş olarak bulunan değerli sanatçı İbrahim Erkal’ın yapılan tetkikler sonucunda son derece ciddi beyin kanamasının olduğu saptanmış olup hastamız derin koma durumundadır. Yoğun tıbbi destek tedavisi alan hastamız ameliyata alınmıştır.