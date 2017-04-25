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Tülin Şahin ile Memet Özer'in duruşma tarihi belli oldu

25 Nisan 2017 Salı, 10:35:23

  • 1 Tülin Şahin ile Memet Özer'in duruşma tarihi belli oldu
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    Ayrılık kararı alan Tülin Şahin ile Memet Özer'in mayıs ayında boşanacağı iddia ediliyor.

  • 2 Tülin Şahin ile Memet Özer'in duruşma tarihi belli oldu
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    Posta'da yer alan habere göre, manken Tülin Şahin ile Memet Özer 12 yıllık evliliğin ardından ayrılma kararı aldı.

  • 3 Tülin Şahin ile Memet Özer'in duruşma tarihi belli oldu
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    Çift haftalardır bu konuyla ilgili sessizliğini korusa da o zamandan beri hiç bir arada görülmemeleri ve Memet Özer'in alyansını çıkarması, haklarında çıkan haberleri doğruladı.

  • 4 Tülin Şahin ile Memet Özer'in duruşma tarihi belli oldu
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    Bir süre önce evlerini de ayıran çift iddiaya göre boşanma davası için gün aldı. Tülin Şahin ve Memet Özer'in mayıs sonunda hâkim karşısında çıkacağı, anlaşmalı boşanacakları konuşuluyor.

  • 5 Tülin Şahin ile Memet Özer'in duruşma tarihi belli oldu
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    NEDEN BOŞANIYORLAR?

    Tülin Şahin ve 12 yıllık eşi Memet Özer'in ayrılığı hakkında ortaya atılan iddialar şöyle:

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