Ayrılık kararı alan Tülin Şahin ile Memet Özer'in mayıs ayında boşanacağı iddia ediliyor.
Posta'da yer alan habere göre, manken Tülin Şahin ile Memet Özer 12 yıllık evliliğin ardından ayrılma kararı aldı.
Çift haftalardır bu konuyla ilgili sessizliğini korusa da o zamandan beri hiç bir arada görülmemeleri ve Memet Özer'in alyansını çıkarması, haklarında çıkan haberleri doğruladı.
Bir süre önce evlerini de ayıran çift iddiaya göre boşanma davası için gün aldı. Tülin Şahin ve Memet Özer'in mayıs sonunda hâkim karşısında çıkacağı, anlaşmalı boşanacakları konuşuluyor.
NEDEN BOŞANIYORLAR?
Tülin Şahin ve 12 yıllık eşi Memet Özer'in ayrılığı hakkında ortaya atılan iddialar şöyle: