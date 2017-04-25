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Bengü,
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Bengü sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Güzel şarkıcı aşkını sosyal medyadan ilan etti

25 Nisan 2017 Salı, 10:55:54 Güncelleme: 11:00:36

Ünlü şarkıcı Bengü aşk sarhoşu! Bengü dün akşam saatlerinde sevgilisiyle çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı. Şarkıcının takipçileri fotoğrafına çok sayıda yorum ve beğenide bulundu.

Bengü paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü: "Çok bekledim seni sevgilim...Yalnızlığın dibine vurdum hatta...Aşk'a küstüğüm zamanlar bile oldu aşk şarkıları söylerken...Çok bilmesin kimse; sevmesin de bizim kadar...Şimdi herkes bizden duysa ne güzel olmaz mı? ...Çok sev sevgilim...Ölene kadar. " 

 

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