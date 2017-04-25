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Caner Erkin, Berkay
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Caner Erkin ile Berkay Şahin pişti oldu

Karşılıklı masalarda oturan Caner Erkin ile Berkay Şahin, eşlerini öpücük yağmuruna tutarak birbirlerine nispet yaptı

25 Nisan 2017 Salı, 11:46:38 Güncelleme: 11:58:39

Demet Akalın'ın hem 45. yaş gününü hem de 5. evlilik yıldönümünü kutlaması yılın piştisine sahne oldu.

'Duymayan Kalmasın' programının haberine göre, 3 yıl önce Caner Erkin ile eski eşi Asena Atalay'ın evliliğinin çatırdamasına neden olduğu iddia edilen popçu Berkay Şahin pişti oldu.

Karşılıklı masalarda oturan Caner Erkin ile Berkay Şahin, eşlerini öpücük yağmuruna tutarak birbirlerine nispet yaptı. Caner Erkin, Şükran Ovalı'yla gece boyu samimi görüntüler verirken Berkay Şahin de hamile eşi Özlem Katipoğlu'yla dudak dudağa öpüştü.

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