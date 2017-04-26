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26 NİSAN 2017
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Şarkıcı Hatice'nin büyük değişimi

26 Nisan 2017 Çarşamba, 10:29:03

  • 1 Şarkıcı Hatice'nin büyük değişimi
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    Müziğe düşkün olan ailesi henüz küçük yaşta iken bu konudaki yeteneğini keşfederek, bu yeteneği üzerine eğilmesi için teşvik etti.

  • 2 Şarkıcı Hatice'nin büyük değişimi
    2 | 23

    Daha sonra ise aile toplantılarında ve düğünlerde amatörce şarkı söyleyerek başladığı müzik hayatına 'İner misin, çıkar mısın?' isimli yarışma programında müzik dalında birinci seçilerek profesyonelce devam etme şansını yakaladı.
     

  • 3 Şarkıcı Hatice'nin büyük değişimi
    3 | 23

    90'lı yılların sonunda müzik dünyasına giriş yaptı. O dönemin çok konuşulan şarkıcıları arasındaydı Hatice...

  • 4 Şarkıcı Hatice'nin büyük değişimi
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    Zaman içinde ise gerçirdiği estetik operasyonlar ve değişimiyle konuşuldu.

  • 5 Şarkıcı Hatice'nin büyük değişimi
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    Eski fotoğrafları ile şimdiki halini görenler ise şaşırıyor. İşte Hatice'nin şaşırtan değişimi...

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