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Ata Demirer, Merve Dinçkol
FİSKOS

Ata Demirer ile Merve Dinçkol aşk mı yaşıyor?

Ünlü komedyen sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı

26 Nisan 2017 Çarşamba, 11:33:39 Güncelleme: 11:42:00

Son olarak 'Olanlar Oldu' adlı filmiyle seyircisinin karşısına çıkan Ata Demirer yeni bir aşka yelken açtı. 

Sunucu Merve Dinçkol, Ata Demirer’in son filmi “Olanlar Oldu”nun galasına arkadaşı Öykü Cengiz’le birlikte katıldı. Uzun zamandır özel hayatıyla gündemde olmayan Ata Demirer’in aslında üç aydır gözlerden uzak bir aşk yaşadığı konuşuluyor.

Hürriyet'te yer alan iddiaya göre ünlü komedyenin kalbini çalan kişi, genç sunucu Merve Dinçkol. 31 yaşında bir internet sitesinde program sunuculuğu yapan Merve Dinçkol’la beraberlik yaşayan Ata Demirer ilişkisinin yıpratılmaması adına gözlerden uzakta kalmayı tercih etti.

Üç aydır Ata’yla birlikte olan Merve Dinçkol’un 'Olanlar Oldu' filminin galasına da katıldığı ancak ikilinin yan yana gelmediği öğrenildi.

ATA DEMİRER'DEN AÇIKLAMA

Ünlü komedyen çıkan haberler üzerine sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak Merve Dinçkol ile aşk yaşadığı haberlerini yalanladı. 

 

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