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26 NİSAN 2017
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Chantel Jeffries Miami'de

26 Nisan 2017 Çarşamba, 11:37:01

  • 1 Chantel Jeffries Miami'de
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    Bu yıl klasik mayo ve bikinilerin bir süreliğine de olsa geri plana atılması gerektiği ortaya çıktı. Öyle ki bazı ünlüler güneşin zararlı ışınlarından korunmak için uzun kollu bikiniler ile kumsallarda boy gösteriyor. Bunlardan biri de model Chantel Jeffries.

  • 2 Chantel Jeffries Miami'de
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    Bir arkadaşıyla birlikte Miami'de görüntülenen Jeffries giydiği ilginç plaj kıyafetiyle dikkat çekti.

  • 3 Chantel Jeffries Miami'de
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    İddialı bikini altının üzerine uzun kollu büstiyer benzeri bir parça giyen Chantel Jeffries, kıyafetini taktığı kolyeler ile tamamlamayı da ihmal etmedi.

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    Bir dönem Justin Bieber ile yaşadığı kısa süreli aşk ile adını tüm dünyaya duyuran Jeffries, giydiği bu kıyafetle kumsalın en gözde kişisi olmayı başardı.

  • 5 Chantel Jeffries Miami'de
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