Chantel Jeffries Miami'de

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Bu yıl klasik mayo ve bikinilerin bir süreliğine de olsa geri plana atılması gerektiği ortaya çıktı. Öyle ki bazı ünlüler güneşin zararlı ışınlarından korunmak için uzun kollu bikiniler ile kumsallarda boy gösteriyor. Bunlardan biri de model Chantel Jeffries.