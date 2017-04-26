Niran Ünsal ile İbrahim Gugu evlendi

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Ünlü şarkıcı başörtüsünü çıkartmasının nedenini "Kapanmak benim hayatımda aldığım önemli karardı ama kapanarak sanatçı olunmuyor. Ticari olarak çok ciddi bir kayıp yaşadık. Çoğu insan mağdur oldu ben yılda 80 konser veriyordum, peruk takmak da çare olmadı." sözleriyle açıklamıştı.