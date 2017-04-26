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Niran Ünsal ile İbrahim Gugu evlendi

26 Nisan 2017 Çarşamba, 16:44:18

  • 1 Niran Ünsal ile İbrahim Gugu evlendi
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    Ünlü şarkıcı Niran Ünsal 8 yıldır beraber olduğu 2 çocuğunun babası İbrahim Gugu'yla evlendi. 

  • 2 Niran Ünsal ile İbrahim Gugu evlendi
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    Eşi İbrahim Gugu’nun memleketi Giresun Görele’de gerçekleşen nikah sonrası sosyal medya hesabından birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Ünsal, ‘Evlendik biz, şükürler olsun, 8 yıl sonra eşimin memleketi Görele’de evlendik’ notunu düştü.

  • 3 Niran Ünsal ile İbrahim Gugu evlendi
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    Niran Ünsal aldığı başörtüsü kararıyla da çok konuşulmuştu. 

  • 4 Niran Ünsal ile İbrahim Gugu evlendi
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    Ünlü şarkıcı başörtüsünü çıkartmasının nedenini "Kapanmak benim hayatımda aldığım önemli karardı ama kapanarak sanatçı olunmuyor. Ticari olarak çok ciddi bir kayıp yaşadık. Çoğu insan mağdur oldu ben yılda 80 konser veriyordum, peruk takmak da çare olmadı." sözleriyle açıklamıştı. 

  • 5 Niran Ünsal ile İbrahim Gugu evlendi
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