Neslihan Atagül'ün ilginç dövmesi

Neslihan Atagül, dudağının içine dövme yaptırdı. 24 yaşındaki oyuncu yeni dövmesinin fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
Atagül, dudağının içine yaptırdığı 'K' harfi dövmesinin fotoğrafını eşi Kadir Doğulu'yu da etiketleyerek sosyal medya hesabından paylaştı.
Güzel oyuncu dövme fotoğrafının altına Sade'in Love Is Found (Aşk bulundu) şarkısının "ı know my eyes already like you" (Biliyorum gözlerim çoktan sevdi seni) sözünü yazdı.
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