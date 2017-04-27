Sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncu Meryem Uzerli öyle bir fotoğraf paylaştı ki, hayranları neye uğradığını şaşırdı! Oyuncu Meryem Uzerli, sosyal medya hesabı Instagram'dan gelecekteki halinin fotoğrafını paylaştı.

Meryem Uzerli, bir uygulama ile fotoğrafını gelecekte nasıl olacağını gösteren yaşlılık haline dönüştürdü. Meryem Uzerli, "Future(Gelecek)" notuyla paylaştığı fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni ve yüzlerce yorum aldı.