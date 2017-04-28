Çiğdem Kayalı evlendi

Çiğdem Kayalı yaklaşık 1.5 aydır DJ Uğurcan Kaya (32) ile aşk yaşıyordu. Çift dün öğle saatlerinde İstanbul-Kağıthane’deki Sadabad Kültür ve Nikah Sarayı’nda evlendi.
AİLELER ŞAŞIRDI
Posta'dan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; sürpriz nikahta tarafların yakınları yoktu. Taze gelin Çiğdem Kayalı “Aniden karar verdik. Herkese sürpriz oldu. Ailelerimiz şaşırdı. Ama çok mutlular” dedi.
Çiğdem Kayalı ile Uğurcan Kaya nikahtan sonra Etiler'deki bir İtalyan lokantası’nda yemek verdi. Çift balayına çıkmayacaklarını söyledi.