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28 NİSAN 2017
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Çiğdem Kayalı evlendi

28 Nisan 2017 Cuma, 12:15:54

  • 1 Çiğdem Kayalı evlendi
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    Çiğdem Kayalı yaklaşık 1.5 aydır DJ Uğurcan Kaya (32) ile aşk yaşıyordu. Çift dün öğle saatlerinde İstanbul-Kağıthane’deki Sadabad Kültür ve Nikah Sarayı’nda evlendi.

  • 2 Çiğdem Kayalı evlendi
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    AİLELER ŞAŞIRDI
    Posta'dan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; sürpriz nikahta tarafların yakınları yoktu. Taze gelin Çiğdem Kayalı “Aniden karar verdik. Herkese sürpriz oldu. Ailelerimiz şaşırdı. Ama çok mutlular” dedi.

  • 3 Çiğdem Kayalı evlendi
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    Çiğdem Kayalı ile Uğurcan Kaya nikahtan sonra Etiler'deki bir İtalyan lokantası’nda yemek verdi. Çift balayına çıkmayacaklarını söyledi.

  • 4 Çiğdem Kayalı evlendi
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  • 5 Çiğdem Kayalı evlendi
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