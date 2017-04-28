Çiğdem Kayalı evlendi

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AİLELER ŞAŞIRDI

Posta'dan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; sürpriz nikahta tarafların yakınları yoktu. Taze gelin Çiğdem Kayalı “Aniden karar verdik. Herkese sürpriz oldu. Ailelerimiz şaşırdı. Ama çok mutlular” dedi.