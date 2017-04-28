Tarkan 195 liralık hesaba öyle bir bahşiş bıraktı ki

Sadece müzikteki başarısı değil kişiliğiyle de milyonların gönlünde taht kuran Tarkan, bonkörlüğünü yine konuşturdu... Bugüne kadar çocuklar, eğitim, çevre ve hayvanlarla ilgili faaliyet gösteren sayısız derneğe yüklü miktarda yardım yapan ve bu bağışların gizli kalmasına özen gösteren Megastar, önceki gün doğup büyüdüğü Almanya'daydı. Geçtiğimiz günlerde eşi Pınar Tevetoğlu'nun kardeşi yani kayınçosunun nikah şahidi olan ünlü sanatçı, düğün için gittiği Almanya'da bir süre daha kaldı.



İLGİYİ KARŞILIKSIZ BIRAKMADI



Takvim'in haberine göre; önceki gün Siegburg kentindeki Tuscolo isimli pizzacıya giden Tarkan'a eşi de eşlik etti. Çalışanların büyük ilgi gösterdiği sevilen sanatçıya iki pizza, 1 salata ve içecekler dahil 50 euro (195 TL) hesap geldi. Megastar, kendisine hizmet eden Türk garsonların ilgisini karşılıksız bırakmadı ve onlara güzel bir jest yaptı. Tarkan, Almanya'ya gittiğinde sık sık uğradığı ve çok sevdiği 2 Türk garson için 450 euro bahşiş bıraktı. İki garsona toplamda yaklaşık bin 750 bahşiş veren Megastar, onlarla fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi.

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