Nusret'in videolarını çocukların da izlediğini belirten Bayülgen, Twitter hesabından şunları söyledi:
"Kucağında kuzu okşama, ölü hayvanları tokatlama, İslam'da binbir dua ile kesilen hayvan etine türlü eziyetler. Bu videoları çocuklarınız izliyor... Ben bu şovu sapkın ve ahlaksız buluyorum. Bu Nusret'e para yatıran da, yiyen de, reklam ajansı da, haberini yapan da bu çirkinliğe ortak oluyor. Neyse... Sıkmayın canınızı. Hadi size afiyet olsun!" dedi.
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Misafir 3 dakika öncesonuna kadar katılıyorum nimetin kıymetini bilmeyen nusr.etcik eşittir hürm..et siz00
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