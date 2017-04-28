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28 NİSAN 2017
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Okan Bayülgen, Nusret Gökçe
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Okan Bayülgen'den tartışma yaratacak sözler

Şovmen Okan Bayülgen, tuzlama hareketiyle dünya çapında üne kavuşan Nurset Gökçe hakkında tartışma yaratacak ifadelerde bulundu

28 Nisan 2017 Cuma, 16:39:06 Güncelleme: 17:05:43

Nusret'in videolarını çocukların da izlediğini belirten Bayülgen, Twitter hesabından şunları söyledi:

"Kucağında kuzu okşama, ölü hayvanları tokatlama, İslam'da binbir dua ile kesilen hayvan etine türlü eziyetler. Bu videoları çocuklarınız izliyor... Ben bu şovu sapkın ve ahlaksız buluyorum. Bu Nusret'e para yatıran da, yiyen de, reklam ajansı da, haberini yapan da bu çirkinliğe ortak oluyor. Neyse... Sıkmayın canınızı. Hadi size afiyet olsun!" dedi.

 

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YORUMLAR 0
  • Misafir 3 dakika önce
    sonuna kadar katılıyorum nimetin kıymetini bilmeyen nusr.etcik eşittir hürm..et siz
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