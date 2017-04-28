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Gülşen Bubikoğlu'nun son hali

28 Nisan 2017 Cuma, 16:54:38

  • 1 Gülşen Bubikoğlu'nun son hali
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    Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Gülşen Bubikoğlu ilerleyen yaşına rağmen adeta zamana meydan okuyor. 

  • 2 Gülşen Bubikoğlu'nun son hali
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    Yıllarını Türk sinemasına vermiş ve çok sayıda filmde rol almış olan Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimler arasında.

  • 3 Gülşen Bubikoğlu'nun son hali
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    62 yaşındaki usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu çoğunlukla hesabından geçmişe ait kareler paylaşırken son paylaştığı kareyle yıllara meydan okuduğunu gösterdi.

  • 4 Gülşen Bubikoğlu'nun son hali
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    Bubikoğlu,  sosyal medya hesabından çektiği bir selfieyi paylaştı fotoğrafı binlerce beğeni aldı. 

  • 5 Gülşen Bubikoğlu'nun son hali
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    İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali... 

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