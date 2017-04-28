Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Gülşen Bubikoğlu ilerleyen yaşına rağmen adeta zamana meydan okuyor.
Yıllarını Türk sinemasına vermiş ve çok sayıda filmde rol almış olan Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimler arasında.
62 yaşındaki usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu çoğunlukla hesabından geçmişe ait kareler paylaşırken son paylaştığı kareyle yıllara meydan okuduğunu gösterdi.
Bubikoğlu, sosyal medya hesabından çektiği bir selfieyi paylaştı fotoğrafı binlerce beğeni aldı.
İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali...