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29 NİSAN 2017
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İbrahim Erkal
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İbrahim Erkal'ın tedavisine kamu hastanesinde devam edilecek

Evinin otoparkında baygın halde bulunmasının ardından beyin kanaması tanısıyla özel bir hastanede tedavi altına alınan İbrahim Erkal, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi

29 Nisan 2017 Cumartesi, 12:55:19 Güncelleme: 13:01:12 AA

İbrahim Erkal, ailesinin talebi üzerine ileri tetkik ve tedavilerinin yapılabilmesi amacıyla bu sabah saatlerinde bulunduğu özel hastaneden alınarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.  Erkal'ın, nakil sonrasında yapılan ilk değerlendirmesinde bilincinin kapalı, tansiyon ve nabız gibi hayati fonksiyonlarının düzensiz olduğu tespit edildi.

Sanatçının sağlık durumu sonucu medikal tedavisinin yoğun bakım şartlarında sürdürülmesine karar verilirken, şu an için ek bir cerrahi girişim planlamasının bulunmadığı ve Erkal'ın yakınlarının da konuya ilişkin bilgilendirildiği öğrenildi.

İbrahim Erkal, 12 Nisan'da evinin otoparkında baygın halde bulunmuş, önce bir kamu hastanesine, ardından da bir özel hastaneye götürülmüştü.

Yapılan tetkiklerinde ciddi bir beyin kanamasının olduğu tespit edilen ve bunun üzerine ameliyatta alınan Erkal'ın tedavisi, yoğun bakım şartlarında gerçekleştirilmişti.

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