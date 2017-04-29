Tolgahan Sayışman: Camcılık yaptım, sokakta su da sattım

Dünya birincisi olduğu Uluslararası Erkek Güzellik Yarışması'na katılma ve oyunculuğa başlama hikayesini anlatan Tolgahan Sayışman, "Arkadaşlarım beni gaza getirdi, kendimi Uluslararası Erkek Güzellik Yarışması'nda buldum. Sonra olaylar çorap söküğü gibi geldi. Figüranlık yaparken başrol oyuncusu gelmedi, başrol oynadım" dedi.



Sayışman, oyunculuk kariyeri başlamadan önce camcılık ve çıraklık yaptığını ve sokaklarda su da sattığını söyledi.



Yakışıklı oyuncu, "Nasıl evlendin, anlamadım?" sorusuna, "Almeda (Abazi) ile birlikte maneviyatımızı tamamlıyoruz. Çok derin bir mevzu olabilir. İnandığımız değerler açısından ortak bir paydada buluşuyoruz. Eksik olduğumuz yerde birbirimizi tamamlıyoruz. Tek vücut olduğumuza inanıyorum" yanıtını verdi.

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