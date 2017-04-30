Bendeniz suskunluğuna yıllar sonra “O İnsan” single’ıyla son verdi.
Hürriyet'in haberine göre, 80’lerde pop müzik piyasasında fırtınalar estiren Bendeniz, zamanla sektörden uzaklaşmış, turizme el atmıştı.
Balıkesir’de otelcilik yapan şarkıcı, suskunluğuna yıllar sonra “O İnsan” single’ıyla son verdi.
Ancak ünlü popçu klip yayınını yayınlamak istediği kanal ile kriz yaşadı.
Kanalın yayın ücreti talep etmesine öfkelenen şarkıcı, “Benden nasıl ücret talep edersiniz, ben yeni çıkan bir isim miyim?” diye tepki göstererek klibi geri çekti. Ardından da çalışmayı sosyal medyada yayınladı.