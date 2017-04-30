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Bendeniz'in ücret isyanı

30 Nisan 2017 Pazar, 10:47:09

  • 1 Bendeniz'in ücret isyanı
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    Bendeniz suskunluğuna yıllar sonra “O İnsan” single’ıyla son verdi.

  • 2 Bendeniz'in ücret isyanı
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    Hürriyet'in haberine göre, 80’lerde pop müzik piyasasında fırtınalar estiren Bendeniz, zamanla sektörden uzaklaşmış, turizme el atmıştı. 

  • 3 Bendeniz'in ücret isyanı
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    Balıkesir’de otelcilik yapan şarkıcı, suskunluğuna yıllar sonra “O İnsan” single’ıyla son verdi.

  • 4 Bendeniz'in ücret isyanı
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    Ancak ünlü popçu klip yayınını yayınlamak istediği kanal ile kriz yaşadı.

  • 5 Bendeniz'in ücret isyanı
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    Kanalın yayın ücreti talep etmesine öfkelenen şarkıcı, “Benden nasıl ücret talep edersiniz, ben yeni çıkan bir isim miyim?” diye tepki göstererek klibi geri çekti. Ardından da çalışmayı sosyal medyada yayınladı.

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