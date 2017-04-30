Tolga Karel, oğlu Cihangir’in annesi Günay Musayeva ile boşandıktan sonra Sarah Scott ile evlenerek Amerika’ya yerleşmişti.

Bu evliliğinden de Mia adında bir kızı olan Karel geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye döndü. Eski eşinin oğlunu kendisine göstermediğini öne süren oyuncu, savcılığa başvuracağını belirterek şunları söyledi: “Oğlumu göremiyorum. Bu hafta başvurularda bulunup görmek için uğraşacağım. Onu çok özledim. Mia da, Cihangir de benim evladım. Birbirleriyle buluşup mutlaka iyi bir kardeş olacaklarını düşünüyorum. Eski eşimi kötü söylemlerinden dolayı Allah’a havale ediyorum.”

"NAFAKA DA ÖDERİM CİP DE ALIRIM"

Karel “Param yok” diyerek oğluna aylık 500 TL nafaka verip yeni eşine 600 bin TL’lik cip alması sorulunca “Nafaka ödemediğim yalan. Nafakamı da öderim, 600 bin TL’ye araba da alırım. Benim için kıymetli olduğu için aldım. Eski eşime de almıştım” diye konuştu.

"BÜYÜK YATIRIM YAPTIM"

Oyunculuğu bıraktığını açıklayan Karel, “Artık iş adamıyım. Amerika’da sağlık sektörüyle ilgili çok büyük yatırımlar yaptım. Saç ekimi üzerine, dönmeyi düşünmüyorum” dedi. (Cadde)