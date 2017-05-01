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Cengiz Coşkun'a 35 TL’lik bahşiş isyanı

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 06:38:26 HABERTURK.COM

Cengiz Coşkun, 35’inci yaşını fasıllı partiyle kutladı. Ünlü isimlerin katıldığı gecede oyuncu sadece 35 TL bahşiş verince fasıl ekibi isyan etti

  • 1 Cengiz Coşkun'a 35 TL’lik bahşiş isyanı
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    Ünlü oyuncu Cengiz Coşkun, yeni yaşını Yeniköy’de düzenlenen partiyle kutladı. 

  • 2 Cengiz Coşkun'a 35 TL’lik bahşiş isyanı
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    HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncunun Romanyalı sevgilisi Beatrice ile ev sahipliği yaptığı geceye, rol arkadaşı Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar ve Metin Şentürk de katıldı. Grup, fasıl ekibinin şarkıları eşliğinde geç saatlere kadar eğlendi.

  • 3 Cengiz Coşkun'a 35 TL’lik bahşiş isyanı
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    Davetlileri sevgilisiyle birlikte yolcu ettikten sonra mekândan ayrılan Coşkun, “Beni yalnız bırakmayan dostlarıma teşekkür ederim” dedi.

     

     

  • 4 Cengiz Coşkun'a 35 TL’lik bahşiş isyanı
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    Misafirlerin yüzleri gülerken, altı kişilik fasıl ekibi ise büyük hayal kırıklığı yaşadı. Moralleri bozuk olan müzisyenler, “Tüm gece çaldık, 35 TL bahşiş aldık?” diyerek basın mensuplarına dert yandı.

  • 5 Cengiz Coşkun'a 35 TL’lik bahşiş isyanı
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