Cengiz Coşkun'a 35 TL’lik bahşiş isyanı

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HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncunun Romanyalı sevgilisi Beatrice ile ev sahipliği yaptığı geceye, rol arkadaşı Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar ve Metin Şentürk de katıldı. Grup, fasıl ekibinin şarkıları eşliğinde geç saatlere kadar eğlendi.