Başarılı oyuncu Murat Yıldırım'ın ticaret hayatı istediği gibi gitmedi.
Ünlü oyuncu, Mehmet Tosmur’la Bebek’te açtıkları dükkanı kapatmak zorunda kaldı. Yıldırım, bir yıl önce havyar üretimi yapan Mehmet Tosmur’la ortak olmuş ve Bebek’te bir dükkan açmıştı.
İş birliğini düzenlenen görkemli bir davetle açıklayan oyuncu, sanatçı dostlarından destek görmüştü. Royal Caviar adlı bir mekan da açan Murat Yıldırım, oyunculuktaki başarısını ticarete taşıyamadı. Oyuncu, yüksek kira gideri ve maliyetler nedeniyle dükkanını kapattı. (Cadde)