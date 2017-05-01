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01 MAYIS 2017
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Murat Yıldırım'a büyük şok!

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:02:13

  • 1 Murat Yıldırım'a büyük şok!
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    Başarılı oyuncu Murat Yıldırım'ın ticaret hayatı istediği gibi gitmedi.

  • 2 Murat Yıldırım'a büyük şok!
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    Ünlü oyuncu, Mehmet Tosmur’la Bebek’te açtıkları dükkanı kapatmak zorunda kaldı.  Yıldırım, bir yıl önce havyar üretimi yapan Mehmet Tosmur’la ortak olmuş ve Bebek’te bir dükkan açmıştı.

  • 3 Murat Yıldırım'a büyük şok!
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    İş birliğini düzenlenen görkemli bir davetle açıklayan oyuncu, sanatçı dostlarından destek görmüştü. Royal Caviar adlı bir mekan da açan Murat Yıldırım, oyunculuktaki başarısını ticarete taşıyamadı. Oyuncu, yüksek kira gideri ve maliyetler nedeniyle dükkanını kapattı. (Cadde)

  • 4 Murat Yıldırım'a büyük şok!
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  • 5 Murat Yıldırım'a büyük şok!
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