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İş birliğini düzenlenen görkemli bir davetle açıklayan oyuncu, sanatçı dostlarından destek görmüştü. Royal Caviar adlı bir mekan da açan Murat Yıldırım, oyunculuktaki başarısını ticarete taşıyamadı. Oyuncu, yüksek kira gideri ve maliyetler nedeniyle dükkanını kapattı. (Cadde)