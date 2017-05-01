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Ebru Şallı, Cem Yılmaz
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Ebru Şallı, Cem Yılmaz'ı takipten çıkardı

Cem Yılmaz'ın adı oyuncu Merve Çağıran’la anılınca...

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:36:43 Güncelleme: 10:45:14

Eski manken Ebru Şallı, geride bıraktığımız ağustos ayında birlikte görüntülendiği ve şimdiye kadar birlikteliğini sürdürdüğü söylenen Cem Yılmaz'ı takipten çıkardı.

Sözcü'de yer alan habere göre, ikili ilk olarak geride bıraktığımız yaz birlikte görüntülenmiş ve aralarında bir aşk olduğu iddiaları dillendirilmişti. Çeşme ve Bodrum sonrası ilişkilerini İstanbul’a taşıyan ve bir şekilde devam ettirmeyi başaran ikiliden Ebru Şallı görünen o ki Cem Yılmaz’ın adının sürekli olarak farklı kadınlarla anılmasından rahatsız oldu. Sıklıkla oğlu Kemal’in annesi Ahu Yağtu’yla görüşen Yılmaz’ın adı kısa aralıklarla Aslin Andonyan ve Özge Sabuncu isimleriyle anılmıştı

BARDAĞI TAŞIRAN DAMLA 

Bu ilişki haberlerinin çıktığı sırada herhangi bir tepki göstermeyen Ebru Şallı, Yılmaz’ın adı oyuncu Merve Çağıran’la anılınca tepkisini Cem Yılmaz’ı takip etmeyi bırakarak gösterdi. Böylelikle Ebru Şallı sonunda pes etti.

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