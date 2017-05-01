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Deniz Seki
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Deniz Seki’nin tahliye tarihi ve saati belli oldu

Uyuşturucu temin etmek' suçundan tutuklanan Deniz Seki tahliye olmak için gün sayıyor

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:58:17 Güncelleme: 12:59:45

2 Şubat 2009 tarihinde ‘uyuşturucu temin etmek’ suçundan tutuklanan ve ilk duruşmasına kadar hapiste kalan Deniz Seki, duruşma sonrası tahliye edilmişti. Hakkında ikinci kez dava açılan Seki, 6 yıl 3 ay hapis cezası almış ve ortadan kaybolmuştu. Saklandığı dairede 6 Kasım 2014 tarihinde yakalanan Seki, hapse girmişti. Seki’nin tahliye tarihi ve günü belli oldu. Seki, 5 Haziran 2017 Pazartesi günü sabah saat 09.00’da Bakırköy Cezaevi'nden tahliye olacak. (Posta)

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