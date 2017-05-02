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Gökhan Töre bir kez daha paraya kıydı!

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:21:08

  • 1 Gökhan Töre bir kez daha paraya kıydı!
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    Sezon başında Beşiktaş'tan West Ham United'a kiralanan yıldız futbolcu Gökhan Töre, tutkusu için bir kez daha paraya kıydı!

  • 2 Gökhan Töre bir kez daha paraya kıydı!
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    Uzun süredir oyuncu Esra Bilgiç ile aşk yaşayan Töre, saat koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi.

  • 3 Gökhan Töre bir kez daha paraya kıydı!
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    Ünlü futbolcu, Patek Philippe Nautilus modelinin 40. yılı için özel olarak tasarlanan ve dünyada sadece 700 tane bulunan saat için 113 bin dolar (Yaklaşık 402 bin TL) ödedi.

  • 4 Gökhan Töre bir kez daha paraya kıydı!
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    Saat koleksiyonunda Rolex ve Audemars Piguet gibi markalar da bulunan Gökhan Töre, kısa bir süre önce de yine aynı markanın, 280 bin TL değerindeki Chronogaph Rose modeliyle gündeme gelmişti.

  • 5 Gökhan Töre bir kez daha paraya kıydı!
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    ARDA VE BURAK DA SAAT TUTKUNU
    Gökhan Töre gibi Barcelonalı futbolcu Arda Turan ve Çin'de Beijing Guoan'da forma giyen Burak Yılmaz da saat tutkunu.

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