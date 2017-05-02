Sezon başında Beşiktaş'tan West Ham United'a kiralanan yıldız futbolcu Gökhan Töre, tutkusu için bir kez daha paraya kıydı!
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Uzun süredir oyuncu Esra Bilgiç ile aşk yaşayan Töre, saat koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi.
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Ünlü futbolcu, Patek Philippe Nautilus modelinin 40. yılı için özel olarak tasarlanan ve dünyada sadece 700 tane bulunan saat için 113 bin dolar (Yaklaşık 402 bin TL) ödedi.
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Saat koleksiyonunda Rolex ve Audemars Piguet gibi markalar da bulunan Gökhan Töre, kısa bir süre önce de yine aynı markanın, 280 bin TL değerindeki Chronogaph Rose modeliyle gündeme gelmişti.
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ARDA VE BURAK DA SAAT TUTKUNU Gökhan Töre gibi Barcelonalı futbolcu Arda Turan ve Çin'de Beijing Guoan'da forma giyen Burak Yılmaz da saat tutkunu.
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Arda'nın 1 milyon euro'luk saat koleksiyonu, Rolex, Vacheron Constantin, Franck Muller ve Audemars Piguet gibi dünyanın en pahalı markalarından oluşuyor.
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Barcelonalı yıldız bu tutkusunu bir dönem aşk yaşadığı Aslıhan Doğan aldığı hediyede de göstermişti. Turan'ın o dönem sevgilisine 11.600 Euro’ya (40 bin lira) pırlantalı Rolex Datejust Jubilee marka saat aldığı konuşulmuştu.
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Töre gibi, Çin Süper Lig takımlarından Beijing Guoan'da forma giyen Burak Yılmaz da Patek Philippe'in sınırlı sayıda ürettiği modelden satın almıştı.
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Yılmaz daha önce de, 161 bin TL'lik Ademars Piguet marka saatiyle görüntülenmişti.