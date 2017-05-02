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Payidar Tüfekçioğlu
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Payidar Tüfekçioğlu için donör aranıyor

Tiyatronun usta ismi Payidar Tüfekçioğlu'na karaciğer nakli yapılacak. Usta oyuncu için acil A veya 0 (sıfır) grubu donör aranıyor

02 Mayıs 2017 Salı, 09:37:41 Güncelleme: 10:04:17

Sinema ve tiyatro oyuncusu Payidar Tüfekçioğlu'nun ciddi sağlık problemleri yaşadığı ortaya çıktı. Usta oyuncuya karaciğer nakli yapılacağı ve donöre ihtiyacı olduğunu meslektaşları sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duyurdu.

"SANAT DÜNYASINA DUYURULUR"

Ünlü oyuncunun meslektaşları sosyal medya hesaplarından, "Payidar Tüfekçioğlu'na karaciğer nakli yapılacak. A veya 0 grubu donör aranıyor. Negatif veya pozitif. Sanat camiasına duyurulur" ifadeleriyle yardım istedi.

Temmuz Karikutal da, Payidar Tüfekçioğlu için takipçilerinden yardım istedi.

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