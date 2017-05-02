Cem Yılmaz yeni filmi ArifV216 ‘da yer alacak 3 yeni ismi daha açıkladı

Geçtiğimiz günlerde eski eşi Ahu Yağtu’nun da kadroda yer alacağını paylaştığı fotoğrafla duyuran Cem Yılmaz, kadroda yer alacağı kesinleşen 3 ismi daha açıkladı.

Cem Yılmaz, yeni filmi ArifV216 ‘yla ilgili gelişmeleri sosyal medya hesabından duyuruyor.



Ünlü komedyen, Twitter hesabından kadroda yer alacak üç yeni ismi açıkladı.



ArifV216 filminde ‘G.O.R.A’da tanıştığı insansı robot 216’nın maceralarını anlatacak olan Cem Yılmaz, Özgür Emre Yıldırım, Tuncay Beyazıt ve Zeynep Kankonde’nin de kadroda yer alacağını duyurdu.

— Cem Yılmaz (@CMYLMZ) May 2, 2017

— Cem Yılmaz (@CMYLMZ) May 2, 2017

— Cem Yılmaz (@CMYLMZ) May 2, 2017