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03 MAYIS 2017
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İbrahim Erkal dosyası ile ilgili karar verildi

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:59:16

  • 1 İbrahim Erkal dosyası ile ilgili karar verildi
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    İstanbul Cinayet Masası, İbrahim Erkal dosyası ile ilgili kararını verdi.

  • 2 İbrahim Erkal dosyası ile ilgili karar verildi
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    12 Nisan'da beyin kanaması geçiren ve halen yoğun bakımda tutulan şarkıcı İbrahim Erkal'ın dosyasını inceleyen ve kamera kayıtlarını mercek altına alan İstanbul Cinayet Masası, şüpheli bir durum tespit edemedi.

  • 3 İbrahim Erkal dosyası ile ilgili karar verildi
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    Günaydın'ın haberine göre, İbrahim Erkal'ın otoparka girmeden önce ve olaydan sonra otopark giriş ve çıkışlarında görüntülere yansıyan kimse bulunamadı.

  • 4 İbrahim Erkal dosyası ile ilgili karar verildi
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    Yüksek tansiyon hastası olan Erkal'ın olay öncesi dengesini kaybederek düştükten sonra beyin kanaması geçirdiği değerlendirildi.

  • 5 İbrahim Erkal dosyası ile ilgili karar verildi
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    Yoğun bakımda bulunan Erkal'ın sağlık durumunda herhangi bir gelişme yok. 

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