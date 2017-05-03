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Gülşen ve Ozan Çolakoğlu’na karşılıksız çek şoku

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:51:58

  • 1 Gülşen ve Ozan Çolakoğlu’na karşılıksız çek şoku
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    Ünlü şarkıcı Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu, sattığı lüks otomobil yüzünden mahkemelik oldu.

  • 2 Gülşen ve Ozan Çolakoğlu’na karşılıksız çek şoku
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    Çolakoğlu, eşi Gülşen’in lüks aracını satmaya karar verdi. Yaklaşık 750 bin liraya Murat Dudu’yla anlaştı. Dudu, Çolakoğlu’nun banka hesabına aracın kaporası olarak 150 bin lira gönderdi. Paranın tamamını ise Çolakoğlu’nun iş yerine giderek, kendi imzası ve cirosu bulunan bir çekle ödedi.

  • 3 Gülşen ve Ozan Çolakoğlu’na karşılıksız çek şoku
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    KARŞILIKSIZ ÇEK
    Sabah’ın haberine göre, İddiaya göre bir süre sonra çeki bozdurmak için bankaya başvuran Çolakoğlu, çekin karşılığı olmadığını öğrenince, Murat Dudu’nun sahibi olduğu şirkete icra takibi başlattı.

  • 4 Gülşen ve Ozan Çolakoğlu’na karşılıksız çek şoku
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    Şirketine haciz gelen Dudu ise iddiaya göre, icraya konu olan çekin kendisi tarafından cirolanmadığını ileri sürdü. 

  • 5 Gülşen ve Ozan Çolakoğlu’na karşılıksız çek şoku
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    Çolakoğlu’nun çek üzerinde oynama yaparak kendisini zor durumda bıraktığını söyleyen Murat Dudu, Çolakoğlu’nun cezalandırılmasını istedi.

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