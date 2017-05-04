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Demet Şener'in dedektif paniği

04 Mayıs 2017 Perşembe, 05:28:35 HABERTURK.COM

Eşi İbrahim Kutluay’la boşanma süreci devam eden Demet Şener, Nişantaşı’nda kendisini takip eden stajyer muhabiri dedektif sanınca büyük panik yaşadı

  • 1 Demet Şener'in dedektif paniği
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    İbrahim Kutluay’a ihanet iddiasıyla açtığı boşanma davası devam eden Demet Şener, özel dedektif paniği yaşadı.

  • 2 Demet Şener'in dedektif paniği
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    HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre evli bir üst düzey şirket yöneticisiyle ilişki yaşadığı haberlerini yalanlayan ünlü model, avukatı Aslı Hatemi ile Nişantaşı’nda yürürken görüntülendi.

     

     

     

  • 3 Demet Şener'in dedektif paniği
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    Karşı tarafın dava sürecini etkilemeye yönelik hamle yapmasından korkan Şener, kendisini takip eden stajyer muhabiri dedektif sandı.

  • 4 Demet Şener'in dedektif paniği
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    Panikleyen ünlü manken, “Beni neden takip ediyorsunuz?” diye muhabire tepki gösterdi. Hatemi’nin muhabiri sorguya çektiği sırada basın mensupları durumu açıklığa kavuşturdu.

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