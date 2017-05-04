Demet Şener'in dedektif paniği

04 Mayıs 2017 Perşembe, 05:28:35 | Güncelleme: 05:35:25
HABERTURK.COM
Eşi İbrahim Kutluay’la boşanma süreci devam eden Demet Şener, Nişantaşı’nda kendisini takip eden stajyer muhabiri dedektif sanınca büyük panik yaşadı
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İbrahim Kutluay’a ihanet iddiasıyla açtığı boşanma davası devam eden Demet Şener, özel dedektif paniği yaşadı.
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HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre evli bir üst düzey şirket yöneticisiyle ilişki yaşadığı haberlerini yalanlayan ünlü model, avukatı Aslı Hatemi ile Nişantaşı’nda yürürken görüntülendi.
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Karşı tarafın dava sürecini etkilemeye yönelik hamle yapmasından korkan Şener, kendisini takip eden stajyer muhabiri dedektif sandı.
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Panikleyen ünlü manken, “Beni neden takip ediyorsunuz?” diye muhabire tepki gösterdi. Hatemi’nin muhabiri sorguya çektiği sırada basın mensupları durumu açıklığa kavuşturdu.