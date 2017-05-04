Erdal Beşikçioğlu ve Sıla aşk mı yaşıyor?

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Son iki haftadır sanat dünyasının yeni bir yasak aşk iddiası ile çalkalandığı ortaya çıktı. Yeni Asır'da yer alan habere göre; 25 yıldır Elvin Beşikçioğlu ile evli olan ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun popçu Sıla ile 15 gün önce aşk yaşamaya başladığı iddia edildi.