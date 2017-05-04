FİSKOS

Erdal Beşikçioğlu ve Sıla aşk mı yaşıyor?

04 Mayıs 2017 Perşembe, 10:07:52

  • 1 Erdal Beşikçioğlu ve Sıla aşk mı yaşıyor?
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    Son iki haftadır sanat dünyasının yeni bir yasak aşk iddiası ile çalkalandığı ortaya çıktı. Yeni Asır'da yer alan habere göre; 25 yıldır Elvin Beşikçioğlu ile evli olan ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun popçu Sıla ile 15 gün önce aşk yaşamaya başladığı iddia edildi.

  • 2 Erdal Beşikçioğlu ve Sıla aşk mı yaşıyor?
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    Bu yasak aşkın gizli tutulmaya çalışıldığı ve ünlü ikilinin yasak aşklarını sır gibi sakladığı ileri sürüldü.

  • 3 Erdal Beşikçioğlu ve Sıla aşk mı yaşıyor?
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    SALAŞ MEKANLARDA

    Beşikçioğlu ve Sıla'nın gizli gizli buluştuğu, genelde Anadolu yakasındaki kafe ve restoranlarda baş başa kaldığı iddia edilirken, en son Kadıköy'de bir balıkçıda baş başa yemek yedikleri iddialar arasındaki yerini aldı.

  • 4 Erdal Beşikçioğlu ve Sıla aşk mı yaşıyor?
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    Sıla'nın yakın çevresinin bu durumdan şüphelendiği ve ünlü popçuya, 'Erdal Beşikçioğlu ile aşk mı yaşıyorsun?' sorusu sorulduğunda şok olduğu iddia edildi.  Sıla'nın bu soru karşısında, "Adam evli, büyük rezillik olur duyulursa biteriz" yanıtı verdiği öne sürüldü.

  • 5 Erdal Beşikçioğlu ve Sıla aşk mı yaşıyor?
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YORUMLAR 6
  • Misafir 2 dakika önce
    bu adamın kızı kaç yaşında ?
  • Misafir 21 dakika önce
    yeni asır gazetesi ne ki magazin haberi yapıyor reklam kokan hareketler bunlar Erdal Beşikçioğlu bu karakterde biri değil
  • Misafir 28 dakika önce
    Filmlerde iyiydin de bu olmadı be ,abi...
  • Misafir 36 dakika önce
    bize ne
  • Misafir 41 dakika önce
    filmi de çıkar bunların. son kurşun :)
  • Misafir 45 dakika önce
    ikiside 5 para etmez gereksiz insanlar
  • Misafir 3 dakika önce
    Bir insan hakkında bu yargıya varabildiğine göre senin de verdiğin değerin üzerinde bir kişiliğinin olmadığı aşikar.
  • Misafir 46 dakika önce
    Erdoğan ve hükümet yüzünden. :)
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