Erdal Beşikçioğlu ve Sıla aşk mı yaşıyor?

Ünlü isimlerin birbirleri ile yaşadıkları yasak aşk iddialarına bir yenisi daha eklendi.

Yeni Asır Gazetesi'nin haberine göre, son iki haftadır sanat dünyasının yeni bir yasak aşk iddiası ile çalkalandığı ortaya çıktı. 25 yıldır Elvin Beşikçioğlu ile evli olan ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun popçu Sıla ile 15 gün önce aşk yaşamaya başladığı iddia edildi. Bu yasak aşkın gizli tutulmaya çalışıldığı ve ünlü ikilinin yasak aşklarını sır gibi sakladığı ileri sürüldü.



SALAŞ MEKANLARDA

Beşikçioğlu ve Sıla'nın gizli gizli buluştuğu ve genelde Anadolu yakasındaki kafe ve restoranlarda baş başa kaldığı iddia edilirken, en son Kadıköy'de bir balıkçıda baş başa yemek yedikleri iddialar arasındaki yerini aldı.

Sıla'nın yakın çevresinin bu durumdan şüphelendiği ve ünlü popçuya 'Erdal Beşikçioğlu ile aşk mı yaşıyorsun?' sorusu sorulduğunda şok olduğu iddia edildi. Sıla'nın bu soru karşısında, "Adam evli, büyük rezillik olur duyulursa biteriz" yanıtı verdiği iddia edildi.