Ama bir gün bir grup arkadaşıyla gittiği bir doğum günü partisi onun için dönüm noktası olmuş. O toplantıda herkes birbirine aslında hayatını nasıl şekillendirmek istediğini sormuş. Dermancıoğlu da hiç düşünmeden: "Hep oyuncu olmak isterdim" diyerek katılmış bu oyuna. O doğum gününde bulunan 'Avrupa Yakası'nın senaristi ve oyuncusu Gülse Birsel'den gelmiş ilk teklif. Tek bölümlük bu rol Esra Dermancıoğlu için oyunculuk serüveninin başlangıcı olmuş.
Dizi görüşmesi için ajansa gittiğinde birden elektrikler kesildi... Ajans görvelisi Kaya'ya "Elektrik belki beş dakika sonra belki beş saat sonra gelir. İsterseniz siz başka bir gün gelin" dedi. Ama Kaya bekleme kararı aldı... Kısa süre sonra elektrikler geldi... Kaya, yetkililerle görüştü ve 'Genco' dizisindeki rolü aldı. Kaya, daha sonra bir röportajında o günü "Belki başka bir gün gitseydim 'Genco'ya başlamayacaktım" diye anlatmıştı.
"Yakınlarım “Pelin yüzün çok güzel. Bir reklam ajansa yazıl en azından reklam filminde oynarsın” diyordu. Ama ben bunu hiç istemiyordum. Fakat İstanbul’daki zor hayat şartları karşısında mecbur kalıp ajansa yazıldım. İlk reklam filmimi Çağan Irmak çekti. Onunla başlamak büyük şans. Ajanstan aradılar ve görüşmeye gitmemi söylediler. Görüşmeye gittim.
“Müzikle uğraşıyor musun?”, “Okullu musun?”, “Bir müzik aleti çalabiliyor musun?”, “Spor yapıyor musun?” gibi bir sürü soru sordular. Ben her soruya “hayır” diyordum. Orada bir sürü insan vardı ve aralarında çok güzel fiziğe sahip mankenler de vardı. Onlara baktığımda hiç şansımın olmadığını düşündüm."