FİSKOS

İşte ünlülerin şöhret yolculuğu

04 Mayıs 2017 Perşembe, 10:33:11

  • 1 İşte ünlülerin şöhret yolculuğu
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    Burak Özçivit bugün ekranın en gözde genç kuşak oyuncularından biri. Ama eğer yıllar önce fotoğrafları çöpten çıkmasaydı belki de bugün kimse onu tanımayacaktı. Nasıl mı?...

  • 2 İşte ünlülerin şöhret yolculuğu
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    Özçivit'in babası, oğlundan habersiz olarak fotoğraflarını Best Model yarışmasına gönderdi. Ancak bu fotoğraflar seçici kurul tarafından çöpe atıldı.

  • 3 İşte ünlülerin şöhret yolculuğu
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    Organizatörler son anda kendilerinden habersiz çöpe atılan bu 8 fotoğrafı fark ettiler. Böylece Özçivit yeniden yarışmacılar arasına katıldı.

  • 4 İşte ünlülerin şöhret yolculuğu
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    Özçivit, 2004 yılındaki bu yarışmada gelecek vaad eden model seçildi. 2005'te ise birinci oldu. Yani kısacası çöpten çıkan fotoğraflar Özçivit'in yaşamını değiştirdi.

  • 5 İşte ünlülerin şöhret yolculuğu
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    Ekranın en çok izlenen dizilerinden 'Adını Feriha Koydum' ile yıldızı parlayan Çağatay Ulusoy'un çok değil bir kaç yıl öncesine kadar dizilerde figüranlık yaptığını biliyor muydunuz?

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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