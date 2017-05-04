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Arap dünyasında genç isimler kadar ilgi gören Nebahat Çehre’ye, firma tarafından 1 milyon liralık teklif götürüldüğü iddia edildi. Bu ücreti az bulan Çehre ile pazarlıkların sürdüğü ve başarılı ismin en az 1,5 milyon lirada ısrarcı olduğu öğrenildi.