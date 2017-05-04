FİSKOS

Nebahat Çehre'ye 1 milyon TL'lik reklam teklifi

04 Mayıs 2017 Perşembe, 15:53:48

  • 1 Nebahat Çehre'ye 1 milyon TL'lik reklam teklifi
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    Rol aldığı dizilerle Arap dünyasında çok sayıda hayran kazanan Nebahat Çehre, bu şöhretin karşılığını fazlasıyla alıyor gibi görünüyor.

  • 2 Nebahat Çehre'ye 1 milyon TL'lik reklam teklifi
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    Sözcü'nün haberine göre; dünya çapında varlık gösteren ve 12 ülkede hizmet veren Dubaili bir kozmetik şirketi, reklam yüzü olması için ünlü oyuncuya teklif götürdü.

  • 3 Nebahat Çehre'ye 1 milyon TL'lik reklam teklifi
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    Arap dünyasında genç isimler kadar ilgi gören Nebahat Çehre’ye, firma tarafından 1 milyon liralık teklif götürüldüğü iddia edildi. Bu ücreti az bulan Çehre ile pazarlıkların sürdüğü ve başarılı ismin en az 1,5 milyon lirada ısrarcı olduğu öğrenildi.

  • 4 Nebahat Çehre'ye 1 milyon TL'lik reklam teklifi
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    Anlaşmaya varılması halinde firmanın reklam yüzü olacak olan Çehre’nin, bilboardlarda fotoğrafları kullanılacak, bazı ilan tasarımlarında yer alacak ve bir reklam filminde de boy gösterecek.

  • 5 Nebahat Çehre'ye 1 milyon TL'lik reklam teklifi
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