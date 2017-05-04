04 Mayıs 2017 Perşembe, 15:53:48 | Güncelleme: 15:55:30
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Rol aldığı dizilerle Arap dünyasında çok sayıda hayran kazanan Nebahat Çehre, bu şöhretin karşılığını fazlasıyla alıyor gibi görünüyor.
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Sözcü'nün haberine göre; dünya çapında varlık gösteren ve 12 ülkede hizmet veren Dubaili bir kozmetik şirketi, reklam yüzü olması için ünlü oyuncuya teklif götürdü.
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Arap dünyasında genç isimler kadar ilgi gören Nebahat Çehre’ye, firma tarafından 1 milyon liralık teklif götürüldüğü iddia edildi. Bu ücreti az bulan Çehre ile pazarlıkların sürdüğü ve başarılı ismin en az 1,5 milyon lirada ısrarcı olduğu öğrenildi.
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Anlaşmaya varılması halinde firmanın reklam yüzü olacak olan Çehre’nin, bilboardlarda fotoğrafları kullanılacak, bazı ilan tasarımlarında yer alacak ve bir reklam filminde de boy gösterecek.