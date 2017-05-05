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Ebru Şallı: Oldukça mağdurum

05 Mayıs 2017 Cuma, 04:40:28 HABERTURK.COM

Ünlü manken Ebru Şallı, Cengiz Abazoğlu'nun defilesinde “Oldukça mağdurum. Hassasiyete ihtiyacım var” dedi

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    Cengiz Abazoğlu, Haute Couture 2017 koleksiyonunu görücüye çıkardı.

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    HT Magazin'in haberine göre Hayat Paylaşım ve Dayanışma Derneği yararına gerçekleştirilen defileye Ebru Şallı damga vurdu.

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    Kendisine ait olduğu iddia edilen çıplak fotoğraflar nedeniyle zor günler geçiren ünlü model, cesur elbisesiyle nefes kesti. Şallı defile sonrası, “Oldukça mağdurum. Hassasiyete ihtiyacım var” dedi.

     

     

     

     

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    Şallı, Cem Yılmaz’ı sosyal medyada takipten çıkarmasıyla ilgili soruyu, “Cem hakkında konuşmak istemiyorum” diyerek geçiştirdi.

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