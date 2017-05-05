Ebru Şallı: Oldukça mağdurum

Cengiz Abazoğlu, Haute Couture 2017 koleksiyonunu görücüye çıkardı.
HT Magazin'in haberine göre Hayat Paylaşım ve Dayanışma Derneği yararına gerçekleştirilen defileye Ebru Şallı damga vurdu.
Kendisine ait olduğu iddia edilen çıplak fotoğraflar nedeniyle zor günler geçiren ünlü model, cesur elbisesiyle nefes kesti. Şallı defile sonrası, “Oldukça mağdurum. Hassasiyete ihtiyacım var” dedi.
Şallı, Cem Yılmaz’ı sosyal medyada takipten çıkarmasıyla ilgili soruyu, “Cem hakkında konuşmak istemiyorum” diyerek geçiştirdi.