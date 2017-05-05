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Süreyya Yalçın'a 135 bin dolarlık Anneler Günü hediyesi

Gazete Habertürk yazarı Esin Övet 2016’da evlenen Süreyya Yalçın, Instagram hesabından “Anneler Günü’m erken kutlandı” notuyla paylaştığı 8 kıratlık, 135 bin dolar değerindeki yüzüğü yazdı

05 Mayıs 2017 Cuma, 05:45:38 Güncelleme: 11:09:59 HABERTURK.COM

Türkiye'nin en zengin kadınlarından biri Süreyya Yalçın. Yaşam tarzı, kıyafetleri, takıları her zaman olay olur bilirsiniz. Son günlerde pek sesi soluğu çıkmıyordu. Ta ki önceki güne kadar.

2016’da evlenen Süreyya Yalçın, Instagram hesabından “Anneler Günü’m erken kutlandı” notuyla elini paylaştı. Ama ne el! Öyle böyle değil. Taşlı tırnaklar ve 8 kıratlık, 135 bin dolar değerindeki yüzük.

Tabii eşi Ozan Baran bu yüzüğe ne kadar verdi bilmiyorum tam olarak. Süreyya bu fotoğrafı paylaşınca ben birkaç pırlantacı arkadaşıma gönderdim. Tahmini olarak bana bu fiyatı verdiler. Küçük bir oynama olabilir. Biraz daha pahalı olur daha aşağı olmaz. Yani 135 bin doların üstü olur, altı olmaz. Pahalı bir Anneler Günü hediyesi anlayacağınız. Bence en önemli kısım bu yüzükle birlikte Süreyya Yalçın’ın hamile olduğunu da anlamış olduk. Uzun süredir anne olmaya çalışan Süreyya, mutluluğunu bu şekilde paylaşmış oldu. Süreyya şanslı annelerden. Bu hediyeyi görüp iç geçirmeyecek hiçbir kadın yoktur.

HER KADIN PIRLANTA SEVER

Küçükken anlamazdım neden bu kadar sevildiğini. Belki de pırlanta alacak durumumuz olmadığından ilgilenmezdim. Tabii sonra özellikle bu meslekle birlikte pırlantanın birçok kadın için ne kadar önemli olduğunu öğrendim. Hatta vazge- çilmez olduğunu. Birçok kadının bu yüzüklere ve taşlara sahip olmak için neler yaptığını. Ah ah! Evet güzel gerçekten. Ama bence kendi alana daha güzel tabii. Ben “Tektaşımı kendim aldım” diyen kadınlardanım. Neyse mevzu o değil, tektaş ya da pırlanta sevmeyen kadın yok. Bir bir daha iki.

EN BÜYÜK TAŞ KİMDE? 

ŞİMDİ size vereceğim liste tabii ki garanti bir liste değil. Ancak sektördeki dedikodular, fısıltılar, “Bilmem kimin yüzüğü şu kadar kırat” diye konuşulanlar doğ- rultusunda ‘En büyük pırlanta taş kimde?’ sıralaması şöyle olabilir:

Sibel Can: 22 kırat

Ebru Gündeş: 20 kırat

Demet Akalın: 15 kırat ama 3 tektaşı var.

Işıl Reçber: 14.5 kırat

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