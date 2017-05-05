Sevda Demirel: Armut gibiydim, silikon taktırdım

Sevda Demirel 16 yıldır kullandığı silikonlarını çok ağır ve eski model olduğunu söyleyerek geçtiğimiz aylarda çıkarttırmıştı.
Posta'nın haberine göre, Önceki gün köpeği Şila’yı veterinere götürürken görüntülenen Sevda Demirel, “Memelerime yeniden silikon taktırdım.
Çünkü armut gibi dümdüz bir vücuda sahiptim. Aynaya bakınca çok mutsuz oluyordum” dedi.
CANLI YAYINDA SİLİKONLARINI GÖSTERMİŞTİ
Sevda Demirel, katıldığı bir televizyon programına 16 yılın ardından çıkarttığı silikonlarını da götürmüştü.
Demirel, silikonların eski model olduğunu ve çok ağır olduğunu söylemişti. Silikonlar canlı yayında elden ele dolaşmıştı. (Posta)