FİSKOS

Sevda Demirel: Armut gibiydim, silikon taktırdım

05 Mayıs 2017 Cuma, 09:33:25

  • 1 Sevda Demirel: Armut gibiydim, silikon taktırdım
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    Sevda Demirel 16 yıldır kullandığı silikonlarını çok ağır ve eski model olduğunu söyleyerek geçtiğimiz aylarda çıkarttırmıştı. 

  • 2 Sevda Demirel: Armut gibiydim, silikon taktırdım
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    Posta'nın haberine göre, Önceki gün köpeği Şila’yı veterinere götürürken görüntülenen Sevda Demirel, “Memelerime yeniden silikon taktırdım. 

  • 3 Sevda Demirel: Armut gibiydim, silikon taktırdım
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    Çünkü armut gibi dümdüz bir vücuda sahiptim. Aynaya bakınca çok mutsuz oluyordum” dedi.

  • 4 Sevda Demirel: Armut gibiydim, silikon taktırdım
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    CANLI YAYINDA SİLİKONLARINI GÖSTERMİŞTİ

     

    Sevda Demirel, katıldığı bir televizyon programına 16 yılın ardından çıkarttığı silikonlarını da götürmüştü.

  • 5 Sevda Demirel: Armut gibiydim, silikon taktırdım
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    Demirel, silikonların eski model olduğunu ve çok ağır olduğunu söylemişti. Silikonlar canlı yayında elden ele dolaşmıştı. (Posta)

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