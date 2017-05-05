FİSKOS

Gamze Karaman ile Nedim Keçeli'ye büyük şok!

05 Mayıs 2017 Cuma, 09:38:06

  • 1 Gamze Karaman ile Nedim Keçeli'ye büyük şok!
    1 | 9

    Ünlü işadamı Nedim Keçeli, 2003’te Ali Şen’in kızı Suzan Şen’den boşanmış, 2013’te model-oyuncu, Türkiye eski güzeli Gamze Karaman ile aşk yaşamaya başlamıştı.

  • 2 Gamze Karaman ile Nedim Keçeli'ye büyük şok!
    2 | 9

    Sevgililer 31 Mart’ta Nedim Keçeli’nin İstinye’deki evinde evlendi. Düğün bu akşam İtalya Venedik’teki San Clemente Adası’nda bir otelde yapılacak.

  • 3 Gamze Karaman ile Nedim Keçeli'ye büyük şok!
    3 | 9

    Posta'nın haberine göre; Nedim Keçeli ile Gamze Karaman dün 13.45 uçağı ile Türkiye’den İtalya’ya uçacaktı. Ama uçağı kaçırdılar!

  • 4 Gamze Karaman ile Nedim Keçeli'ye büyük şok!
    4 | 9

    Gamze Karaman, “Trafiğe filan takılmadık. Havaalanında bize sistemlerde bir sorun olduğu söylendi, bekledik. Sonra pasaport sırasına girdik, 2 saat sürdü. Uçağın kalktığını duyunca da şok olduk. Neredeyse kendi düğünümüze geç kalacağız” dedi.

  • 5 Gamze Karaman ile Nedim Keçeli'ye büyük şok!
    5 | 9
    • HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000