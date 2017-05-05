05 Mayıs 2017 Cuma, 09:38:06 | Güncelleme: 09:45:12
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Ünlü işadamı Nedim Keçeli, 2003’te Ali Şen’in kızı Suzan Şen’den boşanmış, 2013’te model-oyuncu, Türkiye eski güzeli Gamze Karaman ile aşk yaşamaya başlamıştı.
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Sevgililer 31 Mart’ta Nedim Keçeli’nin İstinye’deki evinde evlendi. Düğün bu akşam İtalya Venedik’teki San Clemente Adası’nda bir otelde yapılacak.
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Posta'nın haberine göre; Nedim Keçeli ile Gamze Karaman dün 13.45 uçağı ile Türkiye’den İtalya’ya uçacaktı. Ama uçağı kaçırdılar!
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Gamze Karaman, “Trafiğe filan takılmadık. Havaalanında bize sistemlerde bir sorun olduğu söylendi, bekledik. Sonra pasaport sırasına girdik, 2 saat sürdü. Uçağın kalktığını duyunca da şok olduk. Neredeyse kendi düğünümüze geç kalacağız” dedi.