4 | 9

Gamze Karaman, “Trafiğe filan takılmadık. Havaalanında bize sistemlerde bir sorun olduğu söylendi, bekledik. Sonra pasaport sırasına girdik, 2 saat sürdü. Uçağın kalktığını duyunca da şok olduk. Neredeyse kendi düğünümüze geç kalacağız” dedi.