Aleyna Tilki'nin Nazım Hikmet'li örneği tepki çekti

Pop şarkıcısı Aleyna Tilki'nin Nazım Hikmet'li popülerlik tanımlaması yok artık dedirtti! Takipçilerinden tepki gecikmedi.

Genç popçu Aleyna Tilki, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla yok artık dedirtti.



NAZIM HİKMET'Lİ SAVUNMA TEPKİ ÇEKTİ

Popülerlik ve popüler kültürle ilgili sorular soran Aleyna Tilki, Türkiye'nin dünyaya mal olmuş şairi Nazım Hikmet'i örnek gösterip "Popüler olan şeyler, kalitesiz olacak diye bir şey yok. Nazım Hikmet de popüler mesela." ifadelerini paylaştı.



TAKİPÇİLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Aleyna Tilki'nin bu paylaşımı takipçilerini şaşırtırken, genç şarkıcıya tepkiler de gecikmedi. İşte Aleyna Tilki'nin popülerlik ve popüler kültürle ilgili sosyal medya hesabından paylaştığı o ifadeler:





"Kalitesine söz edebilir miyiz? Popüler olmak basittir. Alkış almak gibi. Bir maymun da dansettiğinde alkış alabilir. Ama bu popüler olan herşey kalitesiz anlamına gelmez. Popüler dünyada,kaliteli de vardır kalitesiz de.Bazıları bi baltaya sap olamamış,kendince,entelektuellerince popa bilmemneye laf sallıyor. Ben de pop konusunda önyargılıydım. Ama bu,ben hiçbir baltaya sap olamadan,yaptığım tek şeyin klavyeden sallamak olduğu zamandı. Popüler kültüre sallayanlar,Beethoven dinliyor. Sanki o dehalar da zamanında popüler olmamış gibi:)"