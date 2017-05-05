Cengiz Abazoğlu’nun Hayat Paylaşım ve Dayanışma Derneği yararına gerçekleştirdiği defileye Çağla Şıkel damga vurdu.
Kaslı vücuduyla dikkat çeken Şıkel’in zayıflıktan kaburga kemikleri bile sayılıyordu.
Hülya Avşar’ın programında söylediği “Emre ile boşanmak istemezdim” sözlerine açıklık getiren Şıkel, “Annem ve babama araları kötü olduğu zamanlarda ‘asla boşanmayın’ diyen bir çocuktum.
Aile kavramına değer veren bir insan olduğum için boşanmak istemezdim. Şartlar ve koşullar bizi buraya getirdi demek istedim” dedi. (Makaron)