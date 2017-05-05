FİSKOS

Çağla Şıkel'in korkutan zayıflığı

05 Mayıs 2017 Cuma, 11:33:02

  • 1 Çağla Şıkel'in korkutan zayıflığı
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    Cengiz Abazoğlu’nun Hayat Paylaşım ve Dayanışma Derneği yararına gerçekleştirdiği defileye Çağla Şıkel damga vurdu.

  • 2 Çağla Şıkel'in korkutan zayıflığı
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    Kaslı vücuduyla dikkat çeken Şıkel’in zayıflıktan kaburga kemikleri bile sayılıyordu.

  • 3 Çağla Şıkel'in korkutan zayıflığı
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    Hülya Avşar’ın programında söylediği “Emre ile boşanmak istemezdim” sözlerine açıklık getiren Şıkel, “Annem ve babama araları kötü olduğu zamanlarda ‘asla boşanmayın’ diyen bir çocuktum. 

  • 4 Çağla Şıkel'in korkutan zayıflığı
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    Aile kavramına değer veren bir insan olduğum için boşanmak istemezdim. Şartlar ve koşullar bizi buraya getirdi demek istedim” dedi. (Makaron)

  • 5 Çağla Şıkel'in korkutan zayıflığı
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