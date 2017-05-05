Prof. Dr. Sabit Kalfagil hayatını kaybetti

Bir süredir Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Kalfagil'in bugün öğle saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kalfagil, 1934'te Elazığ'da doğdu. Konya Lisesini ve İTÜ Mimarlık Fakültesini bitiren Kalfagil, 1980'e kadar İstanbul Belediyesinde çalıştı. Kalfagil ayrıca imar müdürlüğü, başkan danışmanlığı ve başkan yardımcılığı görevlerini üstlendi.

Fotoğrafla 1960'ta hobi düzeyinde ilgilenmeye başlayan Kalfagil, başlangıçta mimarlık ve arkeoloji eserlerinin belgelenmesi biçiminde süren çalışmalarını Anadolu insanı, doğası ve kültürüne tanıklık etme misyonuna dönüştürdü.

Kalfagil, bu amaçla çok kez Anadolu'ya geziler düzenlerken, bu fotoğraflarla birçok ulusal ve uluslararası, kişisel ve karma sergi düzenledi.

1981 FIAP Uluslararası Yarışması'nda ikincilik, 1983 Devlet Fotoğraf Yarışması'nda birincilik, 1988 D.D.Y. Fotoğraf Yarışması'nda birincilik, 1989 İslam Konferansı Teşkilatı Uluslararası Yarışması'nda birincilik ödülleri alan Kalfagil, yurt içi ve yurt dışında birçok sergiye katıldı.

Kalfagil, 1972 ve 1988'de iki kişisel sergi açarken, birçok fotoğrafı Turizm Bakanlığı yayınlarında ve Türkiye afişlerinde yer aldı. Ulusal ve uluslararası sempozyum ve konferanslara da katılan Kalfagil, birçok yarışmada jüri üyeliği yaptı.

1981'de "Fotoğraf Sanatında Kompozisyon" adlı kitap ve 1988'de "Fatih Anıtları" adlı albüm yayınlayan Kalfagil, zamanla fotoğrafçılığı ikinci mesleği haline getirdi.

Kalfagil, 1989'a kadar yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmalarda bulunurken, 1989'da doçent oldu. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümünde Belgesel Fotoğraf Sanat Dalı Başkanı olarak görev yapan Kalfagil, 1993'de TRT için Kamil Fırat ile "Işığın Peşinde Anadolu" adlı 9 bölümlük bir belgesel hazırladı.

Kalfagil, 1998'de Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümüne profesör olarak atanırken, Profesyonel Tanıtım Fotoğrafçıları Derneği ile İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneğinin onur üyesiydi.

ERDOĞAN'IN ÇEKTİĞİ FOTOĞRAF KARESİNDE YER ALMIŞTI

Prof. Dr. Kalfagil, 2011'de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülmüştü. Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde düzenlenen törene katılan Kalfagil, ödülünü, başbakanlık görevini yürüten Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almıştı.

Kalfagil, ödül töreninde Erdoğan'ın çektiği fotoğraf karesinde yer almıştı.