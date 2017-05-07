Ebru Şallı’nın, Barcelona’da oynayan milli futbolcu Arda Turan ile Kasım 2016'da ası aşk dedikodularına karışmış, günlerce konuşulmuştu.
Posta'nın haberine göre, son iki hafta da Ebru Şallı’ya ait olduğu iddia edilen çıplak fotoğraflar sosyal medyaya bomba gibi düştü. Ebru Şallı “O kişi ben değilim. Birileri canımı acıtmaya çalışıyor. Üstelik bunlar kadın. Onları Allah’a havale ediyorum” dedi.
ESKİ EŞTEN DESTEK
Ancak ünlü mankenin sinirleri alt üst oldu. Geceleri uyuyamayan, sürekli ağlayan Ebru Şallı psikolojik tedavi görmeye başladı.
En büyük destekçisi de Temmuz 2013’te boşandığı iki oğlunun babası Harun Tan oldu. Eski eş, ‘Anneler Günü’ şerefine çocukları ve Ebru Şallı’yı kısa bir moral tatiline götürecek.