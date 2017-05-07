FİSKOS

Ebru Şallı'ya eski eşi Harun Tan'dan destek

07 Mayıs 2017 Pazar, 11:12:31

  • 1 Ebru Şallı'ya eski eşi Harun Tan'dan destek
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    Ebru Şallı’nın, Barcelona’da oynayan milli futbolcu Arda Turan ile Kasım 2016'da ası aşk dedikodularına karışmış, günlerce konuşulmuştu.

  • 2 Ebru Şallı'ya eski eşi Harun Tan'dan destek
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    Posta'nın haberine göre, son iki hafta da Ebru Şallı’ya ait olduğu iddia edilen çıplak fotoğraflar sosyal medyaya bomba gibi düştü. Ebru Şallı “O kişi ben değilim. Birileri canımı acıtmaya çalışıyor. Üstelik bunlar kadın. Onları Allah’a havale ediyorum” dedi.

     

     

  • 3 Ebru Şallı'ya eski eşi Harun Tan'dan destek
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    ESKİ EŞTEN DESTEK

    Ancak ünlü mankenin sinirleri alt üst oldu. Geceleri uyuyamayan, sürekli ağlayan Ebru Şallı psikolojik tedavi görmeye başladı. 

  • 4 Ebru Şallı'ya eski eşi Harun Tan'dan destek
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    En büyük destekçisi de Temmuz 2013’te boşandığı iki oğlunun babası Harun Tan oldu. Eski eş, ‘Anneler Günü’ şerefine çocukları ve Ebru Şallı’yı kısa bir moral tatiline götürecek.

  • 5 Ebru Şallı'ya eski eşi Harun Tan'dan destek
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    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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