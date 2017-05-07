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Posta'nın haberine göre, son iki hafta da Ebru Şallı’ya ait olduğu iddia edilen çıplak fotoğraflar sosyal medyaya bomba gibi düştü. Ebru Şallı “O kişi ben değilim. Birileri canımı acıtmaya çalışıyor. Üstelik bunlar kadın. Onları Allah’a havale ediyorum” dedi.