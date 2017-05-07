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“BENİMLE EVLENİR MİSİN?”

Çıpa’yı asıl şoke eden ise Kutsi’nin romantik evlilik teklifi oldu. Sevgilisine tektaş yüzüğünü takdim edip, “Benimle evlenir misin?” diye soran Kutsi, “Evet” cevabını alınca hayli mutlu oldu.