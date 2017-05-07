FİSKOS

Kutsi, Feyza Çıpa'ya evlenme teklif etti

07 Mayıs 2017 Pazar, 11:52:27

  • 1 Kutsi, Feyza Çıpa'ya evlenme teklif etti
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    Şarkıcı Kutsi, dört yıldır birlikte olduğu sevgilisi Feyza Çıpa'ya evlilik teklifinde bulundu.

  • 2 Kutsi, Feyza Çıpa'ya evlenme teklif etti
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    Sözcü'de yer alan habere göre Ekim ayında ilişkilerinin dördüncü yılını dolduracak olan oyuncu Feyza Çıpa ve şarkıcı-oyuncu Kutsi, magazin gündeminin yakından takip ettiği çiftlerden… 

  • 3 Kutsi, Feyza Çıpa'ya evlenme teklif etti
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    Birlikteliklerini istikrarlı şekilde sürdüren Çıpa ve Kutsi’nin evlilik yolundaki süreçleriyse, geride bıraktığımız yıl başladı. Çıpa’nın Kutsi’den son derece romantik bir evlilik teklifi aldığı öğrenildi.

  • 4 Kutsi, Feyza Çıpa'ya evlenme teklif etti
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    ELİNDE ÇİÇEKLERLE…
    Yeniköy’de Çıpa’nın sıklıkla gittiği bir mekânda sürpriz bir organizasyon hazırlayan Kutsi, sevgilisini deyim yerindeyse mutluluktan havalara uçurdu. 

  • 5 Kutsi, Feyza Çıpa'ya evlenme teklif etti
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    Feyza Çıpa, mekândan içeri girdiğinde ortamın karanlık olmasına önce bir anlam veremedi. Tam bu sırada bir perdenin arkasından elinde çiçeklerle çıkan Kutsi ve çiftin ortak arkadaşları Çıpa’yı şaşkına çevirdi.

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