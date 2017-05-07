Şarkıcı Kutsi, dört yıldır birlikte olduğu sevgilisi Feyza Çıpa'ya evlilik teklifinde bulundu.
Sözcü'de yer alan habere göre Ekim ayında ilişkilerinin dördüncü yılını dolduracak olan oyuncu Feyza Çıpa ve şarkıcı-oyuncu Kutsi, magazin gündeminin yakından takip ettiği çiftlerden…
Birlikteliklerini istikrarlı şekilde sürdüren Çıpa ve Kutsi’nin evlilik yolundaki süreçleriyse, geride bıraktığımız yıl başladı. Çıpa’nın Kutsi’den son derece romantik bir evlilik teklifi aldığı öğrenildi.
ELİNDE ÇİÇEKLERLE…
Yeniköy’de Çıpa’nın sıklıkla gittiği bir mekânda sürpriz bir organizasyon hazırlayan Kutsi, sevgilisini deyim yerindeyse mutluluktan havalara uçurdu.
Feyza Çıpa, mekândan içeri girdiğinde ortamın karanlık olmasına önce bir anlam veremedi. Tam bu sırada bir perdenin arkasından elinde çiçeklerle çıkan Kutsi ve çiftin ortak arkadaşları Çıpa’yı şaşkına çevirdi.