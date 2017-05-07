FİSKOS

Fahriye Evcen, Özcan Deniz'le ilgili soruları yanıtsız bıraktı

07 Mayıs 2017 Pazar, 17:03:50

  • 1 Fahriye Evcen, Özcan Deniz'le ilgili soruları yanıtsız bıraktı
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    Fahriye Evcen, önceki gün Metin Arolat yönetmenliğinde reklam filmi çekti.

  • 2 Fahriye Evcen, Özcan Deniz'le ilgili soruları yanıtsız bıraktı
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    Makaron'da yer alan habere göre, sabah 09.00’da başlayan çekim, gece 03.00’e kadar sürdü. 18 saat sette kalan Evcen çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı.

  • 3 Fahriye Evcen, Özcan Deniz'le ilgili soruları yanıtsız bıraktı
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    Burak Özçivit ile evlilik tarihlerinin değiştiği yönünde çıkan haberleri yalanlayan oyuncu “Her şey planladığımız gibi. Tarih ve yerde herhangi bir sıkıntı yok” dedi.

  • 4 Fahriye Evcen, Özcan Deniz'le ilgili soruları yanıtsız bıraktı
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    Evcen, eski sevgilisi Özcan Deniz’in sosyal medya hesabı üzerinden fotoğrafını beğenmesi hakkındaki sorulara gülümsedi,”Arkadaşlar yorucu bir gündü. Burak’ı fazla bekletmek istemiyorum” diyerek uzaklaştı.

  • 5 Fahriye Evcen, Özcan Deniz'le ilgili soruları yanıtsız bıraktı
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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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