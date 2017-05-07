Fahriye Evcen, önceki gün Metin Arolat yönetmenliğinde reklam filmi çekti.
Makaron'da yer alan habere göre, sabah 09.00’da başlayan çekim, gece 03.00’e kadar sürdü. 18 saat sette kalan Evcen çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı.
Burak Özçivit ile evlilik tarihlerinin değiştiği yönünde çıkan haberleri yalanlayan oyuncu “Her şey planladığımız gibi. Tarih ve yerde herhangi bir sıkıntı yok” dedi.
Evcen, eski sevgilisi Özcan Deniz’in sosyal medya hesabı üzerinden fotoğrafını beğenmesi hakkındaki sorulara gülümsedi,”Arkadaşlar yorucu bir gündü. Burak’ı fazla bekletmek istemiyorum” diyerek uzaklaştı.