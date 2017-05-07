Özge Özpirinçci evinde keçi besliyor

07 Mayıs 2017 Pazar, 17:14:57 | Güncelleme: 17:31:14
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Evinde iki kedisi, çiftlikte köpekleri olan, son olarak Zilli adını verdiği eşeği sahiplenen Özge Özpirinçci şimdi de iki keçiye bakmaya başladı.
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Sosyal medya hesabından keçileriyle birlikte fotoğrafını paylaşan Özge Özpirinçci "Hadi Zilli'nin yeni arkadaşlarına isim bulalım! Siyah olan dişi diğeri erkek. Evet yaratıcılığımızı konuşturalım hanımlar beyler" yazdı.
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Ünlü oyuncunun sevgilisi Burak Yamantürk de kedi, köpek, eşek ve keçileriyle çektirdiği fotoğrafın altına "Yaz tatili için kedi, köpek, eşek ve keçi ile hangi otelde kalabiliriz acaba" yazdı.