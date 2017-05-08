Gupse Özay ve Barış Arduç'tan nikah sürprizi!

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Gupse Özay ve Barış Arduç'un yakın çevresine göre; İkili bu yaz sonunda nikah masasına oturma kararı aldı. Henüz tarihi netleştirmeyen ünlü çift, bu güzel haberi ise ilk olarak Özay'ın İzmir'de yaşayan ailesine verdi.