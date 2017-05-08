Gupse Özay ve Barış Arduç'tan nikah sürprizi!

Genç kızların gözdesi Barış Arduç, 2014 Kasım’dan beri aşk yaşadığı Gupse Özay’la evleniyor. Birbirlerini aileleriyle de tanıştıran gözde çiftin nikah töreni yaz sonunda yapılacak.
Takvim'in haberine göre; Son dizisi 'Kiralık aşk' ile genç kızların gönlünde taht kuran Barış Arduç, Gupse Özay ile evlilik kararı aldı.
2016 Eylül'ünde Gupse Özay'ı ailesiyle tanıştırarak evlilik yolunda önemli bir adım atan yakışıklı oyuncu, Mart başında ise İzmir'e giderek Özay'ın ailesiyle bir araya gelmişti. Ünlü çiftten şimdi de herkesten gizli yeni bir hamle geldi...
Gupse Özay ve Barış Arduç'un yakın çevresine göre; İkili bu yaz sonunda nikah masasına oturma kararı aldı. Henüz tarihi netleştirmeyen ünlü çift, bu güzel haberi ise ilk olarak Özay'ın İzmir'de yaşayan ailesine verdi.
Sempatik oyuncunun ailesinden onay alan Barış Arduç, nikah töreninin nerede olacağıyla ilgili kararı ise Gupse Özay'a bıraktı. Çiftin yakın dostlarına ise düğün mekanıyla ilgili 3 farklı adres düşünülüyor.