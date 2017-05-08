Tarkan, Mariah Carey
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Mariah Carey, Tarkan'ın yarı parasını alacak

23 Haziran’da Bakü’deki Formula 1 Grand Prix’in açılış konserine imza atacak olan Tarkan, 500 bin dolar alacak

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 17:22:06 Güncelleme: 17:31:04

Takvim'in haberine göre, Tarkan, megastarlığını yine konuşturdu! Bu yılki Bakü Formula 1 Grand Prix yarışlarının 23 Haziran'daki açılışında sahne alacak olan ünlü sanatçı, alacağı 500 bin dolar yani yaklaşık 1 milyon 800 bin TL'lik ücretle dudak uçuklatmıştı. Bilet fiyatları 130 TL ile bin 500 TL arasında değişen yarışların son gününde ise dünyaca ünlü yıldız Mariah Carey'nin sahne alacağı açıklandı.

KRAL DAİRESİ HAZIRLANDI

ABD basınında yer alan haberlere göre seksi yıldızın bu konserinden kazanacağı para, Tarkan'ın yarısı kadar! Mariah Carey'nin 500 bin dolara anlaşan Tarkan'ın aksine 250 bin dolar alacak olması, "Megastar, Bakü'deki farkını yine konuşturdu" dedirtti.

Bu arada Tarkan ve Mariah Carey için Bakü'deki 7 yıldızlı bir otelde özel olarak 2 ayrı kral dairesi de hazırlanıyor.

 

 

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