Azra Akın’ın kayınpederi toprak ağası çıktı

Azra Akın’ın kayınpederi Ahmet Koru’nun binlerce dönüm tarım arazisinin olduğu, her yıl tonlarca çeltik ürettiği belirtildi.

Akın, bu yaz sevgilisiyle Keşan Gelibolu üzerinde bulunan bir restoranda dünyaevine girecek. Atakan Koru’nun babası ziraat mühendisi Ahmet Koru ve annesi emekli öğretmen Seniye Koru, İpsala merkezde mütevazi bir yaşam sürdürüyor. Çiftçilikle ve ticaretle uğraşan Atakan Koru’nun ailesi, binlerce dönüm tarım arazisinde çeltik üretimi yapıyor.

Damat Atakan Koru’nun İstanbul’da meşhur bir alışveriş merkezinde kafe işletmeciliği yaptığı öğrenildi.