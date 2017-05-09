Bu restoranda doktor ve hemşire kıyafetiyle servis yapılıyor

Et üzerine hizmet veren restoranda doktor mizanseniyle siparişler reçete olarak hazırlanıp farklı damak tadları sunuluyor.

Özellikle turistlerin ve ailelerin yoğun ilgi gösterdiği restoranda Osmanlı şerbetleri eşliğinde sofralar hazırlanıyor. Gelen aileler ise doktor ile çocukların arasında yakın ilgi çocuklarının doktor korkularının azaldığını belirtiyorlar.

Ayrıca restoranda mutlu olmanız için güleryüz eşliğinde yapılan mutfak şovları ilgi çekiyor.