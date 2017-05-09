Et restoranı
FİSKOS

Bu restoranda doktor ve hemşire kıyafetiyle servis yapılıyor

Müşterilerini muayene eden restoran sahibine ilgi büyük...

09 Mayıs 2017 Salı, 09:58:15 Güncelleme: 10:07:53

Et üzerine hizmet veren restoranda doktor mizanseniyle siparişler reçete olarak hazırlanıp farklı damak tadları sunuluyor.

Özellikle turistlerin ve ailelerin yoğun ilgi gösterdiği restoranda Osmanlı şerbetleri eşliğinde sofralar hazırlanıyor. Gelen aileler ise doktor ile çocukların arasında yakın ilgi çocuklarının doktor korkularının azaldığını belirtiyorlar.

Ayrıca restoranda mutlu olmanız için güleryüz eşliğinde yapılan mutfak şovları ilgi çekiyor.

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