İbrahim Erkal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

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"Hastamızda, beynin hayati fonksiyonları açısından da düzelme görülmedi. Ancak kalbin çalışmasıyla ilgili düzensizlikler, ilaç ve solunum desteğiyle kontrol altında tutuluyor. Hastamızın yoğun bakım şartlarında yaşamsal destek tedavisine devam ediliyor."