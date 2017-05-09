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İbrahim Erkal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

09 Mayıs 2017 Salı, 10:12:27

  • 1 İbrahim Erkal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
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    Evinin otoparkında baygın halde bulunan ve beyin kanaması geçirdiği anlaşılan İbrahim Erkal'ın son sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama geldi.

  • 2 İbrahim Erkal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
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    Milliyet'te yer alan habere göre; İbrahim Erkal'ın tedavisinin gerçekleştirildiği Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Yöneticisi Doç. Dr. Necdet Sağlam, yaptığı açıklamada tedavi sonucunda sanatçının kan değerlerinde olumlu yönde düzelmeler olduğunu söyledi.

  • 3 İbrahim Erkal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
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    Ancak Erkal'ın hayati fonksiyonlarında düzelme görülmediğini aktaran Sağlam, şunları kaydetti: 

  • 4 İbrahim Erkal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
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    "Hastamızda, beynin hayati fonksiyonları açısından da düzelme görülmedi. Ancak kalbin çalışmasıyla ilgili düzensizlikler, ilaç ve solunum desteğiyle kontrol altında tutuluyor. Hastamızın yoğun bakım şartlarında yaşamsal destek tedavisine devam ediliyor."

  • 5 İbrahim Erkal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
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    Erkal, ailesinin talebi üzerine ileri tetkik ve tedavilerinin yapılabilmesi amacıyla 29 Nisan'da bulunduğu özel hastaneden alınarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilmişti.

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