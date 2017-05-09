Asuman Doğulu evlendi

Kadir ve Kemal Doğulu'nun kız kardeşleri Asuman, bir süredir birlikte olduğu Serdar Turhan ile evlendi.
Çift, Eyüp Belediyesi nikah salonunda kıyılan nikahla dünya evine girdi.
Nikah törenine çiftin ailelerinin yanı sıra yakın dostları da katıldı. Kadir Doğulu, kardeşine beşi bir yerde taktı.
Doğulu ailesi ardından düğün töreni için Taksim'deki bir otele geçti.
Neslihan Atagül ile eşinin pistten bir an olsun inmediği görkemli düğünün fotoğrafları sosyal medyada yayınlandı.
Asuman Doğulu için geçtiğimiz günlerde kına gecesi düzenlenmiş, Kemal Doğulu kardeşine sarıldığı anlarda gözyaşlarına boğulmuştu...