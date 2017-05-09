FİSKOS

Asuman Doğulu evlendi

09 Mayıs 2017 Salı, 10:17:07

  • 1 Asuman Doğulu evlendi
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    Kadir ve Kemal Doğulu'nun kız kardeşleri Asuman, bir süredir birlikte olduğu Serdar Turhan ile evlendi.

  • 2 Asuman Doğulu evlendi
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    Çift, Eyüp Belediyesi nikah salonunda kıyılan nikahla dünya evine girdi.

  • 3 Asuman Doğulu evlendi
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    Nikah törenine çiftin ailelerinin yanı sıra yakın dostları da katıldı. Kadir Doğulu, kardeşine beşi bir yerde taktı.

  • 4 Asuman Doğulu evlendi
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    Doğulu ailesi ardından düğün töreni için Taksim'deki bir otele geçti.

  • 5 Asuman Doğulu evlendi
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    Neslihan Atagül ile eşinin pistten bir an olsun inmediği görkemli düğünün fotoğrafları sosyal medyada yayınlandı.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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